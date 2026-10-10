Гибридный Lada Azimut оценили в 4 млн рублей: что получит покупатель за эти деньги

Начальник управления автокредитования Инго Банка Андрей Еременко оценил возможную стоимость гибридной версии кроссовера Lada Azimut. По его предварительным расчетам, в текущих ценах базовая модификация могла бы стоить около 3,5 млн рублей, а к 2028 году цена с учетом инфляции может превысить 3,5–4 млн рублей. Об этом эксперт рассказал «Российской газете».

Зачем Lada Azimut гибридная силовая установка

По оценке Еременко, потенциальными покупателями такой версии могут стать семьи с детьми, жители пригородов и автомобилисты, которые часто ездят по загородным трассам и легкому бездорожью.

Эксперт объяснил, что установка электромотора на заднюю ось может стать способом обеспечить кроссоверу полный привод. Изначально бензиновая платформа модели рассчитана на переднеприводную компоновку. Сочетание двигателя внутреннего сгорания и аккумуляторной батареи также позволяет рассчитывать на большой суммарный запас хода.

Что известно о характеристиках гибрида

Согласно ранее представленным данным, силовая установка гибридного Lada Azimut включает двигатель внутреннего сгорания и два электромотора. Их совокупная мощность заявлена на уровне около 500 л. с.

Запас хода с полностью заряженной батареей и полным баком бензина должен превышать 1 000 км. Разгон с места до 100 км/ч, по заявленным характеристикам, займет 6,5 секунды.

При этом стоимость в диапазоне 3,5–4 млн рублей остается предварительной оценкой эксперта, а не объявленной производителем ценой серийного автомобиля.