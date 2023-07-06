Всероссийский форум социального призвания пройдет в Санкт-Петербурге

Всероссийский форум социального призвания платформы Росмолодежь.События пройдет с 8 по 11 сентября в Санкт-Петербурге. Ожидается, что мероприятие соберет 600 представителей профессий социальной сферы.

Цель форума – мотивировать молодых людей, которые выбрали своей миссией служение людям. Он создаст площадку для обмена опытом и лучшими практиками среди молодых специалистов и позволит экспертам обсудить достижения и актуальные вопросы в сфере некоммерческого сектора.

К участию приглашаются специалисты социальных учреждений, внебюджетных фондов и служб занятости, журналисты и блогеры, работающие в социальной сфере, студенты профильных вузов, социальные волонтеры, представители НКО.

В программе форума – лекции, мастер-классы и практикумы по четырем трекам: эффективная занятость, жизнь без границ, инфраструктура заботы, социальные кросс-коммуникации.

Участники смогут представить собственные проектные инициативы в социальной сфере на грантовом конкурсе. Также будут запущены акции добрых дел в рамках Всероссийской программы взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.