Дожди повредили «Красный мост» в Дагестане: что произошло

Конструкции «Красного моста» накренились после сильных дождей в Дагестане

Общество

В Дагестане из-за сильных дождей повреждены временные конструкции «Красного моста» на региональной автодороге «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка». Обильные осадки привели к повышению уровня воды в реках и последующему сбросу воды с Гоцатлинской ГЭС, сообщило ГКУ «Дагестанавтодор».

Вода размыла площадку с опорами

Из-за увеличения уровня воды произошел размыв отсыпной площадки, на которой установлены временные опоры моста. Кроме того, пролетное строение конструкции накренилось.

«Красный мост» расположен на 133-м километре региональной дороги. Движение на этом участке ранее уже ограничили в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

Специалисты оценили состояние моста

После повреждения конструкций представители ГКУ «Дагестанавтодор» выехали на место происшествия. Специалистам предстоит оценить состояние сооружения и последствия размыва.

Сильные осадки в горных районах Дагестана ранее уже приводили к повышению уровня воды в местных реках и повреждению дорожной инфраструктуры.

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