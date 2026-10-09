Пожар вспыхнул на седьмом этаже: в Элисте на месте работают спасатели

В 9-м микрорайоне Элисты произошло возгорание в квартире на седьмом этаже многоэтажного жилого дома. Пожар ликвидируют сотрудники элистинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает МЧС Калмыкии в своем канале в MAX.

К тушению привлекли 29 человек

На месте происшествия работают 29 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.

Остальные подробности, в том числе информация о возможных пострадавших и причинах возгорания, уточняются.