Пожар вспыхнул на седьмом этаже: в Элисте на месте работают спасатели
МЧС Калмыкии: в Элисте тушат пожар в квартире на седьмом этаже
В 9-м микрорайоне Элисты произошло возгорание в квартире на седьмом этаже многоэтажного жилого дома. Пожар ликвидируют сотрудники элистинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает МЧС Калмыкии в своем канале в MAX.
К тушению привлекли 29 человек
На месте происшествия работают 29 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.
Остальные подробности, в том числе информация о возможных пострадавших и причинах возгорания, уточняются.