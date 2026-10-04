«Мы дружим»: Буланова раскрыла правду о примирении с Семенович после ссоры из-за песни

Буланова и Семенович помирились после разногласий из-за песни

Общество

Фото: [соцсети]

Певица Татьяна Буланова сообщила о примирении с коллегой Анной Семенович после конфликта, связанного с одной и той же композицией. Об этом она рассказала на съемках шоу «Дискотека 90-х на льду».

По словам Булановой, длительная обида между артистками была невозможна в силу их дружеских отношений.

«Мы не могли с ней долго дуться друг на друга, потому что мы дружим и она реально потрясающая. Я ее энергии просто поражаюсь и завидую белой завистью. Если мне скажут нет, я развернусь и уйду, а она — молодец, добивается своего!» — цитирует Буланову «Звездач».

Напомним, что конфликт возник после того, как обе певицы получили от автора одну и ту же песню. Семенович намеревалась исполнить трек для обновления сценического образа, тогда как Буланова не планировала отказываться от композиции.

Ранее сообщалось о том, что Буланова станцевала «энергосберегающий танец» с новыми артистами.

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