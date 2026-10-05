Отключите уведомления: психолог назвала первый шаг к отказу от смартфона

Попытка избавиться от телефонной зависимости через радикальные запреты и резкий «цифровой детокс» обречена на провал. Как рассказала Hi-Tech Mail клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина, жесткие ограничения лишь усиливают тревогу, поэтому борьбу со смартфоном нужно начинать с демонтажа «автоматических» сценариев. Вместо того чтобы объявлять гаджету войну, стоит устранить первопричины — те невидимые крючки, которые заставляют нас тянуться к экрану.

Первым делом эксперт рекомендует навести порядок в цифровом шуме: отключить все второстепенные пуш-уведомления, которые выдергивают внимание десятки раз в час. Не менее важно физически развести спальню и телефон. Зарядное устройство должно переехать в другую комнату, а кровать — снова стать местом для отдыха, а не для бесконечного скроллинга ленты. Кроме того, Толстухина настаивает на введении строгих временных рамок для потребления новостей и общения в социальных сетях, чтобы гаджеты перестали бесконтрольно пожирать время.

По ее словам, когда автоматические триггеры отключены, наступает второй, более сложный этап — вернуть в реальную жизнь то, что экран успешно вытеснил. Пустоту, которая образуется без смартфона, необходимо заполнить осознанно: вернуть в рутину дневные прогулки, физическую активность, живое общение с близкими и, что критически важно, нормализовать сон. Психолог предлагает внедрить в привычку один простой, но отрезвляющий вопрос, который стоит задавать себе в момент порыва разблокировать экран: «Я сейчас действительно хочу посмотреть телефон или просто пытаюсь с его помощью изменить свое состояние — заглушить скуку, тревогу или усталость?»

Если же самостоятельно разорвать этот порочный круг не получается, а гаджет начинает диктовать график сна, портить рабочие процессы, разрушать отношения или вгонять в апатию, это прямой сигнал для обращения к специалисту. В этом случае необходимо идти к психологу. Как подчеркивает Олеся Толстухина, задача профессионала — не просто отобрать у пациента телефон, а докопаться до истинной причины, которая заставляет человека постоянно возвращаться к устройству, и проработать именно ее.

Ранее сообщалось, как защитить свой мозг от цифровой деменции из-за гаджетов.