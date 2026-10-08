В Испании поймали россиянина, создавшего вебкам-империю: он сбежал от наказания

В Испании задержали 33-летнего вербовщика крупного вебкам-синдиката, созданного экс-строителем из Красноярска. Сеть из шести подпольных студий зарабатывала десятки миллионов рублей на трансляциях для иностранцев, однако ключевые организаторы успели сбежать из России прямо во время судебного процесса. Подробности дела узнал канал RT .

Испанский арест и штурм СОБРа

В конце сентября 2026 года в Аликанте задержали предполагаемого куратора моделей Артема Сиднева, ждущего теперь экстрадиции в РФ. Еще пятеро лидеров синдиката остаются в международном розыске — в 2023 году суд заочно дал им от 7 до 19 лет колонии.

История краха порноимперии началась в феврале 2021 года, когда СОБР ворвался в квартиры-студии в Красноярске и Москве. На полу лежал реквизит, а в «меню» услуг числились пункты от снятия белья за 153 токена до эротических шоу за 293 токена. Рядовые модели зарабатывали до ₽300 тыс. в месяц, а общая выручка сети превысила ₽300 млн.

«В „меню“ — расценки заданий, которые выполняет модель: „снять трусики“ — 153 токена, „намазать попку и сиськи маслом“ — 293 и т. д. На полу разбросан реквизит: кружевное нижнее белье и секс-игрушки. По словам девушек, их заработок мог составлять до 300 тыс. рублей в месяц, „но для этого надо было стараться“, — ответили источники канала.

От стройки до побега из суда

Создатель схемы — экс-мастер со стройки Алексей Поветкин. Вместе с партнерами он открыл фиктивную компанию «Врмедиа» под видом модельного агентства. В штате числились тренеры, продюсеры и HR-менеджеры, а среди моделей были как студентки и воспитательница детсада, так и иностранки. Девушкам обещали доходы от ₽50 тыс., фитнес и уроки английского, а наставники в эфире подсказывали, как правильнее флиртовать с клиентами из США.

В 2022 году дело 14 участников передали в суд. Однако из-за истечения предельного срока ареста фигурантов отпустили под подписку о невыезде — и все лидеры тут же сбежали из страны. На оглашение приговора пришли только модели, получившие условные сроки. К слову, многие из них уже вышли замуж, а одна из бывших работниц благодаря вебкам-опыту стала успешным визажистом.