Председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила установить единый порядок перевозки детей от 7 до 11 лет включительно на переднем и заднем сиденьях автомобиля. Соответствующее обращение она направила министру транспорта России Андрею Никитину, сообщает ТАСС.

Почему предлагают изменить правила

Сейчас требования к перевозке детей этой возрастной группы различаются в зависимости от места в салоне. На переднем сиденье необходимо использовать детскую удерживающую систему — например, автокресло или бустер. На заднем сиденье допускается перевозка с использованием штатного ремня безопасности без дополнительного удерживающего устройства.

Буцкая считает, что требования следует определять с учетом возраста, роста и телосложения ребенка, а также правильного положения ремня безопасности, а не только места посадки.

Что предлагают учитывать при перевозке

По мнению главы «Совета матерей», один и тот же ребенок с одинаковыми физиологическими параметрами должен подпадать под единые требования независимо от того, сидит он спереди или сзади.

В обращении отмечается, что штатный ремень безопасности может проходить по шее или животу ребенка, создавая риск травмирования. При этом пересадка на другое место в автомобиле сама по себе не меняет его рост и телосложение.

Буцкая подчеркнула необходимость сделать правила дорожного движения последовательными и понятными, чтобы они прежде всего обеспечивали безопасность детей. Предложение направлено на рассмотрение министру транспорта.