Дом, квартиры и автомобили: что прокуратура хочет изъять у семьи экс-мэра Липецка

Прокуратура Липецкой области подала иск в Советский районный суд к бывшему мэру Липецка Роману Ченцову и его родственникам. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество на 72,4 млн рублей и изменить основание прекращения полномочий экс-градоначальника, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Какое имущество потребовала изъять прокуратура

По данным собеседников РБК, прокуратура требует обратить в доход государства жилой дом Ченцова в деревне Кулешовка Липецкого района, автомобили его супруги Евгении и имущество ее отца Ивана Мочалова.

Речь идет о Volkswagen Touareg, Toyota Camry и Mazda Atenza, а также двух тягачах и двух самосвальных полуприцепах. Кроме того, прокуратура потребовала взыскать с Романа и Людмилы Ченцовых 27,6 млн рублей — стоимость пяти квартир, ранее приобретенных матерью бывшего мэра.

На имущество и банковские счета ответчиков прокуратура также просит наложить обеспечительные меры.

Прокуратура заявила о несоответствии доходов и расходов

По версии надзорного ведомства, в 2021–2025 годах Ченцов, его супруга и близкие родственники приобрели или построили имущество общей стоимостью 104,6 млн рублей. Совокупный доход семьи за 2018–2025 годы, согласно данным прокуратуры, составил 32,2 млн рублей.

Разницу почти в 72,4 млн рублей прокуратура считает неподтвержденными доходами. В частности, стоимость дома площадью 292,2 кв. м в Кулешовке оценивается почти в 32,2 млн рублей, земельного участка — в 2,5 млн рублей.

Пять квартир, приобретенных Людмилой Ченцовой в Липецке и Воронеже, оценены примерно в 27,6 млн рублей. Стоимость автомобилей супруги экс-мэра составляет, по данным источников РБК, 12,3 млн рублей, а транспорта Ивана Мочалова — 32,5 млн рублей.

Прокуратура полагает, что имущество, оформленное на родственников, фактически могло принадлежать бывшему мэру и приобретаться в его интересах.

Родственники объясняли происхождение денег

По данным РБК, родственники Ченцова связывали происхождение средств с займами, наследством, накоплениями и доходами от предпринимательской деятельности.

Людмила Ченцова, в частности, представила расписки о получении 22,1 млн рублей от предпринимателя Ивана Незнамова. Прокуратура сочла эти объяснения недостаточными. По данным собеседников издания, квартиры были проданы третьим лицам в день дачи объяснений в прокуратуре.

Прокуратура предъявила претензии к декларациям

Надзорное ведомство утверждает, что Ченцов не указал в декларациях сведения о фактически принадлежащем ему имуществе и источниках средств, использованных для приобретения квартир, автомобилей и спецтехники, оформленных на супругу и родственников.

Кроме того, прокуратура заявила о возможном нарушении требований по предотвращению конфликта интересов. По данным источников РБК, супруга бывшего мэра с 2019 года работала в компании «Экоптица», деятельность которой затрагивалась решениями Ченцова во время его работы главой Липецка.

В частности, Ченцов рассматривал представление прокуратуры о нарушениях при выдаче «Экоптице» разрешения на строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы. После вмешательства прокуратуры городской департамент обратился в арбитражный суд с требованием снести самовольные постройки. Разбирательство продолжается.

Прокуратура потребовала изменить причину увольнения

Роман Ченцов руководил Липецком с июня 2024 года по февраль 2026 года. 25 февраля он досрочно сложил полномочия по собственному желанию на фоне антикоррупционных проверок, начавшихся после представления прокуратуры.

Теперь надзорное ведомство просит изменить основание прекращения его полномочий на увольнение в связи с нарушением антикоррупционного законодательства и утратой доверия. Также прокуратура требует внести Ченцова в соответствующий реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.