Залезут в карман: россиянам грозит перерасчет за свет при отказе от показаний

Российские власти дали разъяснения гражданам о том, к чему приводит несвоевременная передача данных электросчетчиков. Оказывается, забывчивость или сознательный отказ от информирования коммунальщиков способны изменить привычную схему выставления счетов, пишет RZNonline.ru.

Если собственник жилья по какой-либо причине не направляет показания прибора учета, компания-поставщик ресурса временно переходит на расчет по среднемесячному потреблению. Этот показатель выводят из тех данных, которые владелец жилья передавал ранее. Однако подобный способ применяется лишь в качестве промежуточной меры.

Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области конкретизировали ситуацию. Они отметили, что при отсутствии актуальных сведений на протяжении трех расчетных периодов подряд методика кардинально меняется. Начиная с четвертого месяца плату за электроэнергию начисляют по действующим нормативам потребления. Подобный переход чреват тем, что итоговая сумма в квитанции перестанет отражать реальный объем израсходованного ресурса и может существенно отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

Действующее законодательство четко регламентирует временные рамки для передачи информации. Граждане обязаны сообщать данные электросчетчиков ежемесячно в интервале с 20 по 25 число. Нарушение этого графика запускает описанный механизм пересчета.

Стоит напомнить, что это не единственное ужесточение в коммунальной сфере. Ранее постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2025 года были утверждены единые правила для собственников, не установивших приборы учета холодной воды.

