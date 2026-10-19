Замечания Счетной палаты: Госдума одобрила спецналог для золотодобытчиков

Москва 24: Володин поддержал повышение налогов для золотодобытчиков

Общество

Депутаты Государственной думы готовы поддержать предложения Счетной палаты РФ об увеличении налоговой ставки при добыче золота в рамках введения налога на сверхдоходы. Спикер парламента Вячеслав Володин заявил о необходимости пополнения бюджета за счет отрасли, а также предложил отменить льготный НДС на деликатесы и направить доходы от продажи «красивых» автономеров на финансирование полиции. Об этом сообщает сетевое издание «Москва 24».

Ключевые законодательные инициативы

  • Налог для золотодобычи: Госдума поддержала замечания Счетной палаты к законопроекту о налоге на сверхдоходы недропользователей в части повышения налоговой нагрузки на добычу золота.
  • Отмена льгот по НДС: Вячеслав Володин предложил лишить устрицы и прочие деликатесы льготной ставки НДС (10%), отметив, что они не относятся к детскому питанию.
  • Продажа спецномеров: предложено просчитать экономический эффект аукционов по продаже «красивых» автомобильных номеров с целевым направлением выручки на поддержку МВД.

Читайте также

Бежать к банкомату или не волноваться: что на самом деле делать с деньгами на счетах из-за слухов о сбоях в банках

Земля под строительство в Подмосковье подорожала на 11% за год

Земля под строительство в Подмосковье подорожала на 11% за год

«Стрессоустойчивость» больше не работает: что хотят видеть работодатели

В Госдуме предложили расширить запрет на азартные игры для родственников зависимых

В Госдуме предложили расширить запрет на азартные игры для родственников зависимых

Повреждены трансформаторы: с какими разрушениями столкнулся ЦОД VK?

Сказка, покорившая мир: почему Винни-Пух стал испытанием для семьи Милнов

Без просветлений: почему ситуация вокруг крупнейшей атомной станции остается критической

Массированная атака БПЛА на Петербург: энергетики оперативно запитали обесточенные районы

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 8 октября: последние новости, сколько дронов сбито

Соцсети, прогулки или тишина: психотерапевт объяснила, что действительно помогает восстановиться

Соцсети, прогулки или тишина: психотерапевт объяснила, что действительно помогает восстановиться

Мотор 190 сил и 8АКПП: раскрыты технические подробности новинки китайского бренда 212

Тайны Союза: как решения Иванковича и Когогина меняют рынок тяжелых грузовиков

Добавьте mosregtoday.ru в избранное