Замечания Счетной палаты: Госдума одобрила спецналог для золотодобытчиков

Депутаты Государственной думы готовы поддержать предложения Счетной палаты РФ об увеличении налоговой ставки при добыче золота в рамках введения налога на сверхдоходы. Спикер парламента Вячеслав Володин заявил о необходимости пополнения бюджета за счет отрасли, а также предложил отменить льготный НДС на деликатесы и направить доходы от продажи «красивых» автономеров на финансирование полиции. Об этом сообщает сетевое издание «Москва 24».