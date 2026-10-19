Замечания Счетной палаты: Госдума одобрила спецналог для золотодобытчиков
Москва 24: Володин поддержал повышение налогов для золотодобытчиков
Депутаты Государственной думы готовы поддержать предложения Счетной палаты РФ об увеличении налоговой ставки при добыче золота в рамках введения налога на сверхдоходы. Спикер парламента Вячеслав Володин заявил о необходимости пополнения бюджета за счет отрасли, а также предложил отменить льготный НДС на деликатесы и направить доходы от продажи «красивых» автономеров на финансирование полиции. Об этом сообщает сетевое издание «Москва 24».
Ключевые законодательные инициативы
- Налог для золотодобычи: Госдума поддержала замечания Счетной палаты к законопроекту о налоге на сверхдоходы недропользователей в части повышения налоговой нагрузки на добычу золота.
- Отмена льгот по НДС: Вячеслав Володин предложил лишить устрицы и прочие деликатесы льготной ставки НДС (10%), отметив, что они не относятся к детскому питанию.
- Продажа спецномеров: предложено просчитать экономический эффект аукционов по продаже «красивых» автомобильных номеров с целевым направлением выручки на поддержку МВД.