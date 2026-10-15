Тайны Союза: как решения Иванковича и Когогина меняют рынок тяжелых грузовиков

Минский автозавод и КАМАЗ начали внедрять единые кабины для тяжелых грузовиков

Общество

В испытательном центре Минского автозавода стартовали тестовые проверки современного кабинного модуля К5, разработанного специалистами челнинского автогиганта. Просторную и технологичную кабину планируют устанавливать на тяжелые белорусские седельные тягачи полной массой свыше 12 тонн. Подобная унификация стала прямым следствием подписанной в июле 2026 года масштабной программы сотрудничества между гигантами автопрома. О том, заменят ли российско-немецкие модули собственную кабину МАЗа и каковы перспективы нового альянса, информирует автомобильное издание За рулем.

Немецкие корни и унификация: что представляет собой кабина К5?

Модуль поколения К5 изначально создавался специалистами КАМАЗа в тесном сотрудничестве с мировым автомобильным концерном Daimler на основе каркаса Mercedes-Benz Actros (BM963).

Кабина обладает высокой эргономичностью, широкой гаммой исполнения габаритов и ровным полом, благодаря чему считается одной из самых комфортабельных в классе тяжелой грузовой техники. Теперь на этот модуль смотрят как на универсальный стандарт для белорусских тяжеловозов.

Реализация дорожной карты: стратегический союз МАЗа и КАМАЗа

Совместный проект реализуется в рамках специальной комплексной программы и дорожной карты, которую в июле 2026 года утвердили руководители предприятий Валерий Иванкович и Сергей Когогин.

Глобальная задача интеграции — создать полностью унифицированную компонентную базу, объединить производственные цепочки и снизить зависимости от сторонних импортных комплектующих на пространстве Союзного государства.

Перспективы производства: откажется ли МАЗ от своих кабинных модулей?

Дальнейшая судьба совместной сборки напрямую зависит от результатов текущих испытаний на прочность и совместимость с минским шасси.

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