В Госдуме предложили расширить запрет на азартные игры для родственников зависимых

В России хотят разрешить устанавливать запрет на азартные игры для родных

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Близкие родственники должны получить возможность устанавливать запрет на участие в азартных играх для членов семьи, страдающих игровой зависимостью. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов (ЛДПР).

Парламентарий напомнил, что с сентября 2026 года граждане могут оформить самозапрет на участие в азартных играх. По словам Чернышова, этой возможностью уже воспользовались более 64 тысяч россиян, что свидетельствует «о высокой общественной потребности и огромном масштабе проблемы».

Депутат пояснил, что супруги, родители и дети первыми замечают, как человек попадает в зависимость, однако сегодня они лишены возможности вмешаться, поскольку самозапрет оформляется только на самого себя. Предоставление родственникам такого права он назвал вполне логичным шагом.

При этом глава комитета подчеркнул, что бороться с лудоманией необходимо не только запретами. По его словам, требуются жесткие ограничения рекламы ставок и азартных игр, аналогичные мерам в отношении алкоголя и табака, повышение допустимого возраста участия, запуск информационных кампаний, а также доступная психологическая и социальная помощь людям, которые хотят избавиться от зависимости.

Ранее сообщалось о том, что 700 россиян установили самозапрет на азартные игры через МФЦ.

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