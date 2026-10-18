Повреждены трансформаторы: с какими разрушениями столкнулся ЦОД VK?
Дрозденко: при атаке БПЛА поврежден центр обработки данных «ВКонтакте»
В ночь на воскресенье, 18 октября, Ленинградская область подверглась беспрецедентной по масштабу атаке вражеских беспилотников. Одной из ключевых целей противника стал крупный центр обработки данных (ЦОД) группы «ВКонтакте». По сообщению губернатора региона Александра Дрозденко, обломками и взрывами повреждены складской комплекс и критическое трансформаторное оборудование дата-центра. Несмотря на полученный ущерб, инфраструктура выстояла, а специалисты IT-холдинга уже приступили к ликвидации последствий удара. Информацию передает агентство РИА Новости.
Детали разрушений на инфраструктуре VK
Массированный налет дронов привел к повреждениям на объектах ключевой социальной сети страны:
- Разрушения оборудования: на территории технологического комплекса уничтожено и повреждено трансформаторное подстанционное оборудование, обеспечивающее энергоснабжение сервера, а также пострадали складские помещения.
- Ликвидация последствий: технические службы «ВКонтакте» оперативно перевели мощности на резервные линии и ведут ремонт подстанций.
- Стабильность сервисов: вопреки повреждениям аппаратной части, в пресс-службе холдинга заверили, что все ключевые сервисы VK продолжают функционировать в штатном режиме без глобальных сбоев для пользователей.
Ход отражения массированного налета
По данным главы региона Александра Дрозденко, атака на область носила беспрецедентный характер:
- Работа сил ПВО: над территорией Ленинградской области дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены десятки БПЛА противника.
- Другие разрушения: в результате падения обломков сбитых дронов в регионе зафиксированы повреждения жилого фонда во Всеволожском и Кировском районах, а также локальные отключения электроэнергии.