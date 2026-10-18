Повреждены трансформаторы: с какими разрушениями столкнулся ЦОД VK?

В ночь на воскресенье, 18 октября, Ленинградская область подверглась беспрецедентной по масштабу атаке вражеских беспилотников. Одной из ключевых целей противника стал крупный центр обработки данных (ЦОД) группы «ВКонтакте». По сообщению губернатора региона Александра Дрозденко, обломками и взрывами повреждены складской комплекс и критическое трансформаторное оборудование дата-центра. Несмотря на полученный ущерб, инфраструктура выстояла, а специалисты IT-холдинга уже приступили к ликвидации последствий удара. Информацию передает агентство РИА Новости.