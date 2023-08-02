Западные СМИ посчитали потери Украины в первые дни контрнаступления

По данным New York Times, в первые две недели после начала контрнаступления войска Украины понесли существенные потери. По подсчетам западных журналистов, в этот период было потеряно 20% техники и вооружения.

В издании подчеркнули, что речь идет о той части вооружения, которое украинские войска успели перебросить в зону спецоперации. Среди потерь оказались западные танки и бронетранспортеры. Все это было либо повреждено, либо полностью уничтожено.