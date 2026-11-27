Жители Омска пожаловались на несанкционированную свалку отходов в производственной зоне на Красноярском тракте. Она занимает сотни квадратных метров и пахнет аммиаком. Из-за зловония сотрудники соседних предприятий начали увольняться, ситуацию взяла на контроль природоохранная прокуратура, передает «12 Канал Омск⁠».

Участок находится на краю городка Нефтяников, где раньше работал завод пластмасс. По словам предпринимателя Антона Николаева, из его деревообрабатывающего цеха люди бегут полгода. Он рассказал, что с весны 2026 года кучи начали парить, и запах накрыл поселок Береговой и близлежащие микрорайоны. Что именно лежит в кучах, определить сложно: по виду это земля с опилками, по запаху нечто похожее на навоз. Свежих поступлений давно нет, но испарения идут и в мороз.

Участок муниципальный, а захламил его арендатор. В администрации Омска сообщили, что договор заключен с несколькими арендаторами, обязанными содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии, и им направили уведомление. Прокуратура выявила на участке отходы пищевого производства пятого класса опасности, которые нужно вывозить на специальные полигоны, а замеры показали превышение ПДК по аммиаку.

Организация заплатила штраф ₽15000, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а транспортировщику дали срок до середины декабря. Как отметила помощник прокурора Мария Орел, участок предназначен для производственных объектов, а не для свалки. Сегодня сотрудник прокуратуры зафиксировал, что работы не ведутся, и теперь нарушителя планируют привлечь в суде.