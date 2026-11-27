Запах аммиака, от которого увольняются люди: что скрывается в кучах на Красноярском тракте в Омске и кто их свалил
Сотрудники предприятий на Красноярском тракте в Омске увольняются из-за запаха
Жители Омска пожаловались на несанкционированную свалку отходов в производственной зоне на Красноярском тракте. Она занимает сотни квадратных метров и пахнет аммиаком. Из-за зловония сотрудники соседних предприятий начали увольняться, ситуацию взяла на контроль природоохранная прокуратура, передает «12 Канал Омск».
Участок находится на краю городка Нефтяников, где раньше работал завод пластмасс. По словам предпринимателя Антона Николаева, из его деревообрабатывающего цеха люди бегут полгода. Он рассказал, что с весны 2026 года кучи начали парить, и запах накрыл поселок Береговой и близлежащие микрорайоны. Что именно лежит в кучах, определить сложно: по виду это земля с опилками, по запаху нечто похожее на навоз. Свежих поступлений давно нет, но испарения идут и в мороз.
Участок муниципальный, а захламил его арендатор. В администрации Омска сообщили, что договор заключен с несколькими арендаторами, обязанными содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии, и им направили уведомление. Прокуратура выявила на участке отходы пищевого производства пятого класса опасности, которые нужно вывозить на специальные полигоны, а замеры показали превышение ПДК по аммиаку.
Организация заплатила штраф ₽15000, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а транспортировщику дали срок до середины декабря. Как отметила помощник прокурора Мария Орел, участок предназначен для производственных объектов, а не для свалки. Сегодня сотрудник прокуратуры зафиксировал, что работы не ведутся, и теперь нарушителя планируют привлечь в суде.