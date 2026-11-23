Боец ММА Амир Алиев заявил о закрытии дела после задержания во Франции
Российский боец Амир Алиев прокомментировал задержание во Франции
Российский боец смешанных единоборств Амир Алиев сообщил, что французские правоохранители отпустили его после двух дней под стражей, а дело, в рамках которого его задержали, было закрыто. Спортсмен подтвердил факт задержания после выступления на турнире ARES 45 в Париже и заявил, что не имел отношения к расследованию. Об этом пишет РЕН ТВ.
Российский боец ММА Амир Алиев впервые подробно высказался о задержании во Франции по подозрению в изнасиловании. Спортсмен подтвердил, что оказался в полиции сразу после поединка на турнире ARES 45 в Париже. По его словам, под стражей он провел двое суток, после чего его отпустили, а разбирательство в отношении него завершилось без возбуждения уголовного преследования.
В публикации в социальных сетях Алиев подчеркнул, что не был причастен к расследованию. Он также сообщил, что после выполнения необходимых процедур французские правоохранители закрыли дело.
О задержании российского спортсмена ранее написала французская газета Le Parisien. По информации издания, Алиева доставили в полицию после победы над бразильцем Матеусом Мальтой на турнире ARES 45. Причиной стали подозрения в совершении изнасилования.
Позже мать бойца в комментарии РЕН ТВ сообщила, что ее сына освободили. Женщина также рассказала, что ожидает его возвращения в Россию.
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