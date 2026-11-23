Российский боец смешанных единоборств Амир Алиев сообщил, что французские правоохранители отпустили его после двух дней под стражей, а дело, в рамках которого его задержали, было закрыто. Спортсмен подтвердил факт задержания после выступления на турнире ARES 45 в Париже и заявил, что не имел отношения к расследованию. Об этом пишет РЕН ТВ .

Российский боец ММА Амир Алиев впервые подробно высказался о задержании во Франции по подозрению в изнасиловании. Спортсмен подтвердил, что оказался в полиции сразу после поединка на турнире ARES 45 в Париже. По его словам, под стражей он провел двое суток, после чего его отпустили, а разбирательство в отношении него завершилось без возбуждения уголовного преследования.

В публикации в социальных сетях Алиев подчеркнул, что не был причастен к расследованию. Он также сообщил, что после выполнения необходимых процедур французские правоохранители закрыли дело.

О задержании российского спортсмена ранее написала французская газета Le Parisien. По информации издания, Алиева доставили в полицию после победы над бразильцем Матеусом Мальтой на турнире ARES 45. Причиной стали подозрения в совершении изнасилования.

Позже мать бойца в комментарии РЕН ТВ сообщила, что ее сына освободили. Женщина также рассказала, что ожидает его возвращения в Россию.

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