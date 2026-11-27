Жители Новороссийска рассказали о взрывах при атаке БПЛА: «аж дом качало» и не было сирен
«93.RU»: очевидцы в Новороссийске описали силу взрывов при атаке БПЛА
В Новороссийске, где расположен крупнейший российский морской порт, во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины не звучали сирены, а взрывы были настолько сильными, что сотрясали жилые здания. Об этом сообщает портал 93.RU.
По сведениям авторов публикации, часть жителей проснулась от грохота и пережила сильный стресс. Один из горожан отметил, что хлопок оказался таким громким, что чуть не вызвал инфаркт у его кота, тогда как другой местный житель описал происходящее фразой о том, что дом буквально качало.
Вопросы к оповещению во время налета
Еще один житель портового города обратил внимание на отсутствие звукового оповещения во время инцидента, назвав странным то, что сирены не сработали.
Свидетельства очевидцев отражают обстановку в городе во время атаки беспилотников и внимание жителей к работе систем предупреждения.