В Новороссийске , где расположен крупнейший российский морской порт, во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины не звучали сирены, а взрывы были настолько сильными, что сотрясали жилые здания. Об этом сообщает портал 93.RU .

По сведениям авторов публикации, часть жителей проснулась от грохота и пережила сильный стресс. Один из горожан отметил, что хлопок оказался таким громким, что чуть не вызвал инфаркт у его кота, тогда как другой местный житель описал происходящее фразой о том, что дом буквально качало.

Вопросы к оповещению во время налета

Еще один житель портового города обратил внимание на отсутствие звукового оповещения во время инцидента, назвав странным то, что сирены не сработали.

Свидетельства очевидцев отражают обстановку в городе во время атаки беспилотников и внимание жителей к работе систем предупреждения.