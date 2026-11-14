В РФ признали допустимым ИМТ 25–27 для пожилых граждан

В России пересмотрели медицинский подход к оценке нормальной массы тела для граждан старше 65 лет. Согласно обновленным федеральным ориентирам, индекс массы тела (ИМТ) в диапазоне от 25 до 27 для этой возрастной категории теперь считается допустимым, несмотря на то что по стандартной классификации Всемирной организации здравоохранения такие показатели расцениваются как избыточный вес. Корректировка критериев продиктована физиологическими особенностями старения организма и необходимостью сохранения мышечного корсета, об этом сообщает издание Царьград.