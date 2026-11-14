В РФ признали допустимым ИМТ 25–27 для пожилых граждан
В РФ признали допустимым ИМТ 25–27 для пожилых граждан
В России пересмотрели медицинский подход к оценке нормальной массы тела для граждан старше 65 лет. Согласно обновленным федеральным ориентирам, индекс массы тела (ИМТ) в диапазоне от 25 до 27 для этой возрастной категории теперь считается допустимым, несмотря на то что по стандартной классификации Всемирной организации здравоохранения такие показатели расцениваются как избыточный вес. Корректировка критериев продиктована физиологическими особенностями старения организма и необходимостью сохранения мышечного корсета, об этом сообщает издание Царьград.
Профилактика саркопении и результаты исследования «Хрусталь»
Одной из ключевых причин пересмотра норм стала угроза развития саркопении — прогрессирующей возрастной потери мышечной массы и силы. При жестком ограничении калорийности рациона организм пожилого человека начинает расходовать мышечный белок вместо жировых отложений, что провоцирует физическую слабость, ухудшение координации, нарушение равновесия и повышенный риск опасных падений. Обновленный подход опирается на данные клинических наблюдений, включая отечественное исследование «Хрусталь», которое продемонстрировало, что люди старше 65 лет с ИМТ в пределах 25–29,9 в среднем живут дольше сверстников с более низкой массой тела.
Защитная и энергетическая роль умеренных жировых запасов
Специалисты подчеркивают, что умеренные жировые резервы выполняют в пожилом возрасте целый ряд критически важных функций:
- Энергетический буфер: подкожная и висцеральная жировая ткань служит дополнительным источником энергии при тяжелых инфекциях, снижении аппетита и в период восстановления после сложных операций, снижая риск полиорганной недостаточности;
- Амортизация при травмах: отложения в области таза и бедер смягчают ударную нагрузку при падениях, уменьшая вероятность перелома шейки бедра;
- Поддержка костной ткани: жировая ткань участвует в синтезе эстрогенов, которые помогают поддерживать минеральную плотность костей и замедляют развитие остеопороза.