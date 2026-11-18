Специалисты, задействованные в строительстве первой в мире трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ , приступили к подготовке пусконаладочных работ. Как сообщает министерство транспорта Амурской области, параллельно с этим инженеры и строители завершают доводку технических деталей на объекте, чтобы гарантировать безупречную и безопасную эксплуатацию будущей переправы.

Поставка пассажирских кабин на строительную площадку ожидается в начале следующего года. После завершения их сборки и монтажа специалисты запустят тестовые рейсы. В рамках испытаний инженерам предстоит проверить слаженность работы всех механизмов, протестировать системы управления и безопасности, а также выполнить серию пробных прогонов над рекой.

Технические параметры уникального объекта

К настоящему моменту на объекте уже полностью завершен монтаж всех десяти несущих и тяговых канатов, масса каждого из которых составляет около 30 тонн.

Именно по этим тросам на высоту 70 метров над рекой Амур будут курсировать пассажирские кабины. По своей вместимости они не имеют аналогов в России: каждая кабина рассчитана на одновременную перевозку до 110 человек.