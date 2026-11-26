Пять человек погибли, трое ранены при ударе ВСУ по автостоянке в поселке Веселое: заявление Евгения Балицкого
Балицкий: трое пострадавших при атаке дронов в Запорожской области в больнице
Пять человек погибли и еще трое получили ранения в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов по автомобильной стоянке в поселке Веселое Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По сведениям главы области, всех троих пострадавших госпитализировали.
Работа оперативных служб
На территории автостоянки, подвергшейся атаке, продолжают работать оперативные службы. Иных деталей происшествия Евгений Балицкий не озвучил — обстоятельства случившегося уточняются.