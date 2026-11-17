Исчезновение семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года породило множество версий и слухов среди местных жителей. Следствие анализирует все сведения, которые люди распространяют об этой истории в СМИ, сообщила ТАСС заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

«К вопросу о том, что люди (местное население — прим. ТАСС) рассказывают нам, и то, что они потом рассказывают СМИ. Версий рождается много. Мы изучаем то, что люди говорят в средствах массовой информации. Какие пояснения дают журналистам. Мы вызываем людей и дополнительно допрашиваем. К сожалению, часто бывает так, что при допросе люди отвечают так: "я это в магазине услышал", "мне кто-то рассказал, кто, не помню". Достоверность такой информации, сомнительна», — сказала Сырымбетова.

Кутурчинское Белогорье представляет собой живописный горный хребет в Красноярском крае. Там находятся скалы необычной формы, а также хвойные леса. Рядом с этим местом расположен поселок Кутурчин, где проживают около 30 человек. Всего Минский сельсовет включает семь населенных пунктов, и все они находятся не менее чем в 50 км от Кутурчина. Первые масштабные поиски семьи, в которых участвовали 1,5 тыс. человек, результатов не принесли. Следов семьи найдено не было. Расследование уголовного дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых продолжается. В рамках расследования опрошено уже более 150 человек. Приоритетной версией остается несчастный случай.

Ранее сообщалось о том, что в СК сообщили об отсутствии находок вещей семьи Усольцевых.