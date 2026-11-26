Судебные приставы приостановили деятельность строительного предприятия в Уфе на два месяца после того, как специалисты Роспотребнадзора зафиксировали работу организации без необходимой лицензии. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на республиканскую службу судебных приставов.

По итогам проверки материалы направили в Орджоникидзевский районный суд, который признал компанию виновной по статье КоАП РФ и назначил административное приостановление деятельности сроком на 60 суток.

Опечатывание помещений и требования к компании

Для исполнения судебного акта приставы опечатали помещения строительной организации, а руководство компании официально предупредили об ответственности за досрочное возобновление работ или несоблюдение ограничений.

В течение периода простоя предприятие обязано устранить выявленные нарушения и оформить всю недостающую документацию. Исполнение постановления суда взято на особый контроль.