Экспозиция наследует коллекцию прежней выставки «Музей русской матрешки», которая работала с 2012 года. Она значительно расширяет ее, в том числе за счет инновационных, мультимедийных и интерактивных технологий. Посетителям представят около 1 тыс. предметов — уникальные матрешки авторов, среди которых — Н. Д. Бартрам, И. И. Овешков, М. Д. Семенов, И. Г. Прохоров, В. И. Соколов, А. В. Власов и другие. На мероприятии экспонируются фотографии, торговые каталоги игрушек, панно, а также традиционные платки, шали.

Экспозиция связана с темами «рождения» образа и уже более чем 125-летней историей жизни этой куклы, раскрытием ее значимости как феномена русской традиционной культуры. Первый раздел посвящен рождению игрушки, второй — о ключевой роли Сергиева Посада. Там будет представлена история Учебной игрушечной мастерской Московского губернского земства, сыгравшей особую роль в становлении и развитии сергиевопосадского промысла по изготовлению матрешки. Еще один раздел посвятят «географии» матрешки, другое — матрешке как явлению современного искусства.

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