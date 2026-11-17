Известная по сериалу «Скорая помощь» актриса Екатерина Волкова высказалась в социальных сетях о внешнем виде современных мужчин, сравнив их отношение к себе с тем, сколько сил в красоту вкладывают женщины. Артистка обратила внимание на то, что представительницы прекрасного пола постоянно работают над своей фигурой, корректируют черты лица и стремятся соответствовать высоким стандартам привлекательности.

На этом фоне контраст с противоположным полом кажется ей особенно заметным. По мнению Волковой, многие мужчины совершенно не стремятся понравиться женщинам, запускают себя и отращивают пивные животы, что выглядит странно на фоне ухоженных спутниц.

Попытки знакомств в интернете и карьера артистки

Актриса также поделилась наблюдениями из личного опыта общения в социальных сетях. Ей регулярно поступают предложения познакомиться от пользователей, однако достойных кандидатов среди них она пока не встретила. Заходя в профили таких поклонников, артистка с удивлением обнаруживает мужчин с десятками килограммов лишнего веса, которые при этом уверенно рассчитывают на взаимность.

Напомним, Екатерина Волкова — актриса театра и кино, автор и исполнительница джазовых песен, а также благотворитель. Широкую популярность зрителей ей принесла роль главного врача подстанции Ольги Арефьевой в сериале НТВ «Скорая помощь», где она снимается с 2018 года. Кроме того, в ее фильмографии значатся проекты «Фарца», «Родина», «Колл-центр» и «Доктор Преображенский».