Группа американских исследователей пришла к выводу, что пугающие видения и необъяснимое ощущение присутствия умерших людей обусловлены особенностями человеческого восприятия и развитым творческим воображением. Как сообщает научное издание Journal of Anomalous Experience and Cognition, к такому заключению специалисты пришли по итогам необычного эксперимента с зеркалом в темном помещении.

В научной работе приняли участие 30 добровольцев, среди которых были как люди, ранее заявлявшие о встречах с призраками, так и испытуемые с синестезией — редкой особенностью восприятия, при которой происходит смешение чувств, например, звуки вызывают устойчивые цветовые ассоциации.

Сам эксперимент проходил в специально оборудованной комнате с приглушенным светом и состоял из двух этапов:

Мысленная настройка (15 минут): участникам предлагали сосредоточиться на воспоминаниях об умершем близком человеке, детально представляя его внешность и характерные черты.

Наблюдение в зеркале (45 минут): добровольцы находились перед зеркалом, установленным под особым углом так, чтобы человек не видел собственного отражения и мог полностью сконцентрироваться на спонтанно возникающих образах.

На протяжении всего сеанса специалисты фиксировали физиологические показатели испытуемых, включая сердечный ритм, а также отслеживали колебания электромагнитного поля и геомагнитной обстановки в помещении.

Ощущения участников и научные выводы

После завершения сеансов некоторые добровольцы поделились необычными переживаниями: они сообщали об ощущении чьего-то незримого присутствия, видели различные силуэты и даже испытывали иллюзию физического контакта. Так, одна из женщин рассказала, что почувствовала легкое прикосновение умершего родственника к своим волосам.

Сопоставив отчеты участников с психологическими тестами и показаниями приборов, ученые обнаружили прямую связь между высоким уровнем творческих способностей и реалистичностью возникающих галлюцинаторных образов. При этом наличие синестезии само по себе не увеличивало частоту мистических переживаний, хотя именно в этой группе фиксировалась небольшая статистическая корреляция между необычными ощущениями и колебаниями электромагнитного фона.

Авторы исследования подчеркнули, что выявленные совпадения не доказывают прямого влияния физических полей на психику и требуют дальнейших проверок. Главный итог работы заключается в том, что научный эксперимент не подтвердил существование призраков, но наглядно продемонстрировал, насколько убедительными могут казаться субъективные переживания, порожденные собственным мозгом человека.