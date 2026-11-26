Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить начисление пенсионных баллов за уход за детьми. Соответствующее обращение он направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову, сообщает ТАСС .

По предложению Миронова, за каждый полный календарный год ухода родителя за ребёнком до полутора лет следует начислять по 10 индивидуальных пенсионных баллов; при неполном году — пропорционально фактической продолжительности ухода. Депутат подчеркнул, что такая мера укрепит пенсионные права граждан и окажет положительное влияние на демографию.

Сейчас система начисления баллов дифференцирована: за первого ребенка положено 2,7 балла, за второго — 5,4, за третьего — 8,1. Миронов считает эти значения недостаточными и настаивает на корректировке действующих норм.

«Предлагаю изменить систему начисления пенсионных баллов. За каждый полный календарный год ухода матери (или одного из родителей) за каждым ребенком до достижения полутора лет начислять по 10 индивидуальных пенсионных баллов. За неполный календарный год начисление производить пропорционально фактической продолжительности ухода за детьми», — заявил Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что действующие нормы он считает недостаточными и настаивает на их корректировке.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил ввести социальную аренду жилья для молодых семей.