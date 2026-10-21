Защита для работающих мам: в РФ предлагают вечерний присмотр в детсадах

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко выступил с инициативой организовать в каждом дошкольном образовательном учреждении дежурные группы для детей, чьи родители задерживаются на работе из-за ненормированного графика или форс-мажорных обстоятельств. Парламентарий подчеркнул, что мера станет поддержкой для одиноких и работающих родителей, включая семьи участников СВО. Соответствующее обращение будет направлено в Министерство просвещения России. Об этом сообщает РИА Новости.