Защита для работающих мам: в РФ предлагают вечерний присмотр в детсадах
РИА Новости: присмотр в детсадах предложили ввести по всей стране
Депутат Государственной думы Игорь Антропенко выступил с инициативой организовать в каждом дошкольном образовательном учреждении дежурные группы для детей, чьи родители задерживаются на работе из-за ненормированного графика или форс-мажорных обстоятельств. Парламентарий подчеркнул, что мера станет поддержкой для одиноких и работающих родителей, включая семьи участников СВО. Соответствующее обращение будет направлено в Министерство просвещения России. Об этом сообщает РИА Новости.
Детали инициативы и социальное обоснование
- Суть предложения: создание вечерних дежурных групп в каждом детском саду для присмотра за детьми, пока родители завершают рабочие задачи.
- Адресат инициативы: Министерство просвещения Российской Федерации.
- Целевая аудитория: работающие родители с ненормированным графиком, матери-одиночки, а также семьи участников специальной военной операции, испытывающие дефицит помощи со стороны родственников.
- Аргументация автора: создание комфортных условий для воспитания детей и снижения психоэмоциональной нагрузки на родителей соответствует государственному курсу на повышение демографии и укрепление семейной инфраструктуры.