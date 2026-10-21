Защита для работающих мам: в РФ предлагают вечерний присмотр в детсадах

РИА Новости: присмотр в детсадах предложили ввести по всей стране

Общество

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко выступил с инициативой организовать в каждом дошкольном образовательном учреждении дежурные группы для детей, чьи родители задерживаются на работе из-за ненормированного графика или форс-мажорных обстоятельств. Парламентарий подчеркнул, что мера станет поддержкой для одиноких и работающих родителей, включая семьи участников СВО. Соответствующее обращение будет направлено в Министерство просвещения России. Об этом сообщает РИА Новости.

Детали инициативы и социальное обоснование

  • Суть предложения: создание вечерних дежурных групп в каждом детском саду для присмотра за детьми, пока родители завершают рабочие задачи.
  • Адресат инициативы: Министерство просвещения Российской Федерации.
  • Целевая аудитория: работающие родители с ненормированным графиком, матери-одиночки, а также семьи участников специальной военной операции, испытывающие дефицит помощи со стороны родственников.
  • Аргументация автора: создание комфортных условий для воспитания детей и снижения психоэмоциональной нагрузки на родителей соответствует государственному курсу на повышение демографии и укрепление семейной инфраструктуры.

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