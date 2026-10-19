Шеф-повар назвал блюда, которые помогут согреться в холода
Шеф-повар Ольхов: пельмени с бульоном и сбитень помогут согреться осенью
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Тыквенный суп-пюре, пельмени с бульоном и традиционные русские блюда помогут согреться в холодную погоду. Об этом ИС «Вести» рассказал шеф-повар Олег Ольхов.
По словам специалиста, согревающим вариантом станет острый суп-пюре из тыквы или брокколи с добавлением сыра. В качестве основного блюда он предложил ушное — старинное русское рагу с более жидкой консистенцией.
Также повар рекомендовал молочные каши и блюда из полбы. Эту крупу можно готовить с овощами и пряностями или использовать для приготовления варианта ризотто.
Еще одним простым способом согреться Ольхов назвал пельмени, поданные в бульоне, в котором они варились. К ним можно добавить сметану, уксус или тертый сыр.
В качестве горячего напитка эксперт посоветовал сбитень. Его готовят из меда, воды и пряностей, в том числе корицы, гвоздики и бадьяна.
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