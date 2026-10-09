УАЗ прибавил в цене 80 тысяч рублей: какие модели подорожали сильнее

Рекомендованные розничные цены на новые автомобили УАЗ выросли на 80 тыс. рублей по всему модельному ряду. При этом кроссовер Jetour Dashing подешевел в двух комплектациях из трех. Изменения выявили специалисты агентства «Автостат», изучив сайты дистрибьюторов, сообщает «За рулем».

Насколько подорожали автомобили УАЗ

Рост цен на модели УАЗ составил от 3,2% до 4,9%. Изменения распределились следующим образом:

«Буханка» — подорожание на 4,1–4,9%;

«Хантер» — на 3,9–4,7%;

«Патриот» — на 3,7–4,2%;

«Пикап» — на 3,6–4,1%;

«Профи» — на 3,2–4,0%.

Таким образом, повышение затронуло все модели марки, представленные в рассмотренном прайс-листе.

Jetour Dashing стал дешевле

На фоне повышения цен УАЗ для кроссовера Jetour Dashing изменения оказались обратными. Комплектация «Комфорт» подешевела на 50 тыс. рублей, или 1,8%, а версия «Люкс» — на 80 тыс. рублей, или 2,6%. Стоимость третьей комплектации не изменилась.

Что учли при сравнении цен

Речь идет о рекомендованных розничных ценах. Акции дилеров, специальные предложения и дополнительные опции при сравнении не учитывались. Поэтому фактическая стоимость автомобиля у конкретного продавца может отличаться от указанной в прайс-листе.