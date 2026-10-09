УАЗ прибавил в цене 80 тысяч рублей: какие модели подорожали сильнее
Автостат: УАЗ поднял цены на весь модельный ряд на 80 тысяч рублей
Рекомендованные розничные цены на новые автомобили УАЗ выросли на 80 тыс. рублей по всему модельному ряду. При этом кроссовер Jetour Dashing подешевел в двух комплектациях из трех. Изменения выявили специалисты агентства «Автостат», изучив сайты дистрибьюторов, сообщает«За рулем».
Насколько подорожали автомобили УАЗ
Рост цен на модели УАЗ составил от 3,2% до 4,9%. Изменения распределились следующим образом:
- «Буханка» — подорожание на 4,1–4,9%;
- «Хантер» — на 3,9–4,7%;
- «Патриот» — на 3,7–4,2%;
- «Пикап» — на 3,6–4,1%;
- «Профи» — на 3,2–4,0%.
Таким образом, повышение затронуло все модели марки, представленные в рассмотренном прайс-листе.
Jetour Dashing стал дешевле
На фоне повышения цен УАЗ для кроссовера Jetour Dashing изменения оказались обратными. Комплектация «Комфорт» подешевела на 50 тыс. рублей, или 1,8%, а версия «Люкс» — на 80 тыс. рублей, или 2,6%. Стоимость третьей комплектации не изменилась.
Что учли при сравнении цен
Речь идет о рекомендованных розничных ценах. Акции дилеров, специальные предложения и дополнительные опции при сравнении не учитывались. Поэтому фактическая стоимость автомобиля у конкретного продавца может отличаться от указанной в прайс-листе.