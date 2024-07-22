Здание химчистки построили в Мытищах в рамках инвестпроекта

В ведомстве уточнили, что специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» осмотрели здание химчистки в рамках государственных работ по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов. В здании два этажа, его площадь составляет около 323 квадратных метров. Оно получило разрешение на ввод в эксплуатацию в середине июля, вскоре застройщик приступит к установке необходимого для осуществления деятельности оборудования. Производственная мощность химчистки составит около 20 килограммов вещей в смену и более семи тысяч килограммов — в год.

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