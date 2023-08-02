Зеленский планирует снова поднять вопрос о членстве Украины в ЕС

По словам президента Украины, начать переговоры необходимо уже в этом году. Зеленский также подчеркнул, что Украина «созрела» для этого, но еще есть над чем поработать. Он заявил, что кабмину и раде нужно принять ряд законов, чтобы Украина могла полноправно начать переговоры о вступлении в ЕС.

Заявка на вступление Украины в ЕС была подписана еще в феврале прошлого года. Члены ЕС согласились дать стране статус кандидата на членство, но поставили семь условий, которые Украина не может выполнить. Самыми проблемными пунктами стали требования изменить судебную систему и победить коррупцию.