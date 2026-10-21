Минус 70 тысяч: АВТОСТАТ о падении цен на кроссовер Soueast S06
Автостат: марка Changan срочно переписала цены на авто в России
В октябре 2026 года три автомобильные марки — Changan, Soueast и VGV — скорректировали рекомендованные розничные цены на ряд моделей в России. К таким выводам пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам регулярного мониторинга сайтов официальных дистрибьюторов. Наибольший дисконт зафиксирован у кроссовера Soueast S06, в то время как среди подорожавших автомобилей оказался только коммерческий грузовик от Changan.
Детали октябрьской корректировки прайс-листов
- Soueast S06: кроссовер продемонстрировал наибольшее падение стоимости. В зависимости от комплектации модель подешевела на 70 000 рублей, что составило от 2,0% до 2,3%.
- VGV U70 Plus: цена снизилась исключительно для исполнения «Люкс» — кроссовер подешевел на 5 700 рублей (минус 0,2%).
- Changan Star Truck: легкий коммерческий автомобиль стал единственной моделью с повышением прайса. Его рекомендованная розничная цена выросла на 10 000 рублей (+0,5%).
- Особенности мониторинга: аналитиками учитывались только официальные рекомендованные розничные цены без учета спецпредложений, маркетинговых акций, скидок за трейд-ин и дополнительного оборудования.