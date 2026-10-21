Минус 70 тысяч: АВТОСТАТ о падении цен на кроссовер Soueast S06

В октябре 2026 года три автомобильные марки — Changan, Soueast и VGV — скорректировали рекомендованные розничные цены на ряд моделей в России. К таким выводам пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам регулярного мониторинга сайтов официальных дистрибьюторов. Наибольший дисконт зафиксирован у кроссовера Soueast S06, в то время как среди подорожавших автомобилей оказался только коммерческий грузовик от Changan.