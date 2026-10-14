Россияне стали чаще покупать часы

«М.Видео»: выручка от продаж часов подскочила на 243,6%

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В августе 2026 года покупатели приобрели на маркетплейсе «М.Видео» на 47,8% больше часов, чем в июле. При этом выручка категории выросла на 243,6%, что указывает на увеличение доли более дорогих покупок. Такие данные приводятся в исследовании компании, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Август стал пиковым месяцем за полгода как по количеству проданных часов, так и по обороту. На него пришлось 14,3% покупок и 21,9% выручки за девять месяцев. Для анализа компания выделила бренды со средним чеком выше 10 тысяч рублей. На эту группу пришлось около 88% проданных часов в штуках и более 91% оборота категории. Средняя стоимость покупки в объединенном сегменте составила примерно 36 тысяч рублей.

В августе количество проданных часов таких брендов увеличилось на 65% относительно июля, а выручка выросла примерно втрое. Таким образом, рост расходов покупателей был связан не только с числом заказов, но и с изменением состава покупок. Директор категории «Одежда» на маркетплейсе «М.Видео» Екатерина Лезгинцева отметила, что при выборе часов клиенты обращают внимание на дизайн, бренд, материалы, функциональность и дополнительные возможности устройства.

Внутри выделенного сегмента продажи были сосредоточены преимущественно на одном бренде: на Casio пришлось около 95% реализованных часов и примерно 81% выручки. Среди других лидеров по количеству покупок — Diesel, Bulova, Michael Kors и Citizen. По денежному обороту в первую группу также попали AGAT, Earnshaw и Seiko.

Ранее стало известно, что в Подмосковье рухнула популярность автодоставки.

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