Дно рынка труда: американцы ищут работу по полгода

В США сложилась беспрецедентная ситуация на рынке труда: в среднем поиск работы занимает полгода и дольше. Об этом сообщает Bloomberg.

Такие сроки стали самыми длительными с середины 2010-х годов. Более 2 млн. американцев ищут работу 27 недель и больше, оставаясь без средств к существованию. При этом официальный уровень безработицы держится на отметке 4,1%. Получается парадокс: работа вроде есть, но найти ее становится все труднее.

Федеральная резервная система, судя по всему, больше обеспокоена инфляцией, чем состоянием рынка труда. В сентябре ФРС повысила процентные ставки впервые с 2023 года. Ожидается, что вскоре это произойдет снова. А чем выше ставки, тем меньше у работодателей стимулов открывать новые вакансии. Так что для тех, кто ищет работу, ситуация может только ухудшиться.

Ранее эксперт предупредила, что увольнение «в никуда» обернется месяцами без зарплаты.