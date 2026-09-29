Дно рынка труда: американцы ищут работу по полгода

Bloomberg: американцы ищут работу по полгода и дольше

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

В США сложилась беспрецедентная ситуация на рынке труда: в среднем поиск работы занимает полгода и дольше. Об этом сообщает Bloomberg.

Такие сроки стали самыми длительными с середины 2010-х годов. Более 2 млн. американцев ищут работу 27 недель и больше, оставаясь без средств к существованию. При этом официальный уровень безработицы держится на отметке 4,1%. Получается парадокс: работа вроде есть, но найти ее становится все труднее.

Федеральная резервная система, судя по всему, больше обеспокоена инфляцией, чем состоянием рынка труда. В сентябре ФРС повысила процентные ставки впервые с 2023 года. Ожидается, что вскоре это произойдет снова. А чем выше ставки, тем меньше у работодателей стимулов открывать новые вакансии. Так что для тех, кто ищет работу, ситуация может только ухудшиться.

Ранее эксперт предупредила, что увольнение «в никуда» обернется месяцами без зарплаты.

Актуально

Читайте также

Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18:00 составила 19,67%

Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18:00 составила 19,67%

Брат экс-генерала ВСУ стал таксистом в Подмосковье

Брат экс-генерала ВСУ стал таксистом в Подмосковье

В Лыткарине стартовала вакцинация от гриппа: куда идти и когда

В Лыткарине стартовала вакцинация от гриппа: куда идти и когда

Жителям Подмосковья рассказали о новом цифровом сервисе «Защита от мошенников в сети»

Жителям Подмосковья рассказали о новом цифровом сервисе «Защита от мошенников в сети»

Егор Кончаловский посетил Центр общественного наблюдения в Одинцовском округе

Егор Кончаловский посетил Центр общественного наблюдения в Одинцовском округе

Выборы под огнем: в ДНР зафиксировали рекордную явку во второй день голосования

Выборы под огнем: в ДНР зафиксировали рекордную явку во второй день голосования

Россиянин умер на следующий день после приема у кардиолога

Россиянин умер на следующий день после приема у кардиолога

Осенние дожди оживили главный лишайник «Лосиного острова»

Осенние дожди оживили главный лишайник «Лосиного острова»

В Бразилии бандиты убили 21-летнюю звезду соцсетей Ивлин Лиму Дантас после освобождения

В Бразилии бандиты убили 21-летнюю звезду соцсетей Ивлин Лиму Дантас после освобождения

Ветеран труда Лидия Дмитриевна Безденежных из Королева: «Голосую за будущее родного города»

Ветеран труда Лидия Дмитриевна Безденежных из Королева: «Голосую за будущее родного города»

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

ДНР и Чукотка в лидерах: россияне показали высокую явку на второй день выборов в Госдуму

ДНР и Чукотка в лидерах: россияне показали высокую явку на второй день выборов в Госдуму

Добавьте mosregtoday.ru в избранное