Танцы до утра и Африка после 90: секрет долголетия 106-летней женщины

В Лас-Вегасе скончалась 106-летняя Мануэла Диас. Ее внучка уверена: секрет долголетия бабушки был прост — она просто любила жизнь. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Диас не была из тех, кто коротает старость в кресле-качалке. До 70 лет ходила по клубам и танцевала до утра. Внуки вспоминают, как она забирала их из школы, врубая радио в машине на полную громкость, и подпевала любимым мелодиям. Дома всегда пахло свежей выпечкой: тортильи она делала сама, как и апельсиновый сок — никаких магазинных полуфабрикатов. Даже в преклонном возрасте она не доверяла готовой еде.

Но настоящая страсть Диас — путешествия. После 90 лет, когда многие ее сверстники уже боялись выходить из дома, она отправилась в Ирландию, Испанию, Италию и даже в Африку.

История Диас началась в 1920 году. В 1941-м она вышла замуж за Маркоса Медина — всего через две недели после того, как он начал за ней ухаживать. Брак оказался крепким: они прожили вместе до 1970 года, пока муж не скончался. У пары родились пятеро детей. Сегодня у Диас — 14 внуков, десятки правнуков и праправнуков.

На момент смерти она предположительно была старейшей женщиной округа Кларк, хотя официального подтверждения этому нет.

Ранее 115-летняя женщина перед смертью раскрыла секрет долголетия.