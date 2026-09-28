Осенняя хандра: дизайнер рассказала, как текстиль спасает от депрессии

Осенне-зимний интерьер нуждается в текстильной смене так же, как наш гардероб нуждается в сезонных обновлениях. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала дизайнер интерьера Мария Боровская, отметив, что главное правило здесь простое: у дома, как и у человека, должен быть летний и зимний «наряд».

По ее словам, ловушка кроется в том, что люди зачастую просто дублируют улицу в собственной квартире. За окном серо, мокро и коричнево, и переносить эти же оттенки внутрь — прямой путь к депрессии. Задача осенне-зимнего текстиля — компенсировать нехватку света и цвета. Если ваш психотип требует спокойствия, выбирайте не глухие темные тона, а сложные, светлые, рефлексирующие оттенки: молочный, светло-песочный, мягко серо-голубой. Они будут ловить и отражать даже скудный осенний свет. Достаточно заменить легкие летние шторы на более плотные, но светлые или фактурные, сменить покрывало на тактильно приятное — и вы за 15 минут меняете настроение в своей комнате.

Эксперт добавила, что, если не хватает энергии, можно добавить в интерьер точечные цветовые акценты. Отлично справятся с этой задачей аксессуары: поставьте на видное место стеклянную или фактурную вазу с яркими сезонными фруктами или ягодами либо повесьте яркую картину над диваном. Такие детали поднимают настроение и не перегружают пространство. Интерьер должен быть убежищем от непогоды, а не ее продолжением: добавляйте свет, а не усугубляйте серость.

По ее мнению, еще одна распространенная ошибка — случайные цветовые пятна. Ярко-синяя ваза или кислотный плед, купленный импульсивно, дома начинают спорить абсолютно со всем. Яркий цвет работает только тогда, когда у него есть спокойная нейтральная база или он является дополнением к цветам, которые уже присутствуют в интерьере. Кроме того, важное значение осенью играет тактильность. Комфорт складывается не только из вида, но и из ощущений. Дешевая синтетика неприятна на ощупь, лучше выбирать натуральные или качественные смесовые ткани — именно они дают почувствовать защищенность.

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