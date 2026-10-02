Томск вводит туристический налог: ставка вырастет с 2% до 5% за несколько лет

Газета.ру: туристический налог в Томске начнет действовать с 1 января 2027 года

Общество

Депутаты Думы Томска единогласно поддержали введение туристического налога на территории города с 1 января 2027 года. Решение одобрили все 27 присутствовавших на голосовании депутатов, сообщил председатель городской думы Сергей Сеченов, пишет РИА Новости.

Ставка будет расти каждый год

Как сообщила начальник управления экономического развития администрации Томска Ирина Куприянец, в 2027 году налог составит 2% от стоимости размещения. В 2028 году ставка увеличится до 3%, в 2029-м — до 4%, а с 2030 года будет установлена на уровне 5%.

Платить налог непосредственно туристы не будут. Обязанность возложат на средства размещения, включая гостиницы и хостелы.

В бюджет рассчитывают получить 23 млн рублей

По оценке департамента экономики Томской области, введение туристического налога потенциально принесет городскому бюджету около 23 млн рублей в 2027 году.

Мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что закон не устанавливает для этих средств конкретное целевое назначение. При этом городские власти намерены направлять поступления на развитие туристических маршрутов, которые ранее обсуждались с представителями отрасли.

Кто не будет платить налог

От туристического налога освободят жителей Томской области, детей вместе с сопровождающими их взрослыми, а также студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Кроме того, в Томске будут действовать предусмотренные на федеральном уровне льготы. Они распространяются, в частности, на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, ветеранов и участников специальной военной операции, ветеранов и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан.

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