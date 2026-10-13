Звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митт скончался в Техасе

Скончался актер Ар Джей Митт из сериала «Во все тяжкие»

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Американский актер Ар Джей Митт, получивший известность благодаря роли Уолтера Уайта-младшего в телесериале «Во все тяжкие», умер в понедельник в Техасе, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ар Джей Митт родился 21 августа 1992 года в Лафайетте, штат Миссисипи. Наиболее известной работой актера стала роль сына главного героя в криминальной драме канала AMC, где он снимался с 2008 по 2013 год.

Как и его герой в сериале, Митт страдал детским церебральным параличом. Актер активно выступал за расширение представленности людей с инвалидностью в киноиндустрии.

Ранее сообщалось о том, что люди с ДЦП тратят в 3–5 раз больше энергии на повседневные дела.

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