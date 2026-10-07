Южноафриканский пастор Джошуа Мхлакеле, чье предыдущее предсказание конца света не сбылось, назвал новую дату «вознесения» — 12–13 октября 2026 года. Проповедник утверждает, что на этот раз переносов не будет, сообщает The Express.

Пастор связал новую дату с религиозными представлениями

Мхлакеле заявляет, что дату ему якобы открыли Бог и Иисус Христос. Речь идет о «вознесении» — распространенном в части христианской традиции представлении о взятии верующих на небеса перед событиями последних времен.

Свои расчеты проповедник связывает с Праздником труб. По его версии, традиционный календарь содержит ошибку примерно в месяц.

При этом Рош ха-Шана в 2026 году по еврейскому календарю начался вечером 11 сентября и завершился 13 сентября. Таким образом, названные Мхлакеле даты с этим периодом не совпадают.

Предыдущее предсказание не сбылось

Это не первая попытка пастора определить дату апокалипсиса. В 2025 году он предсказывал «вознесение» на 23–24 сентября.

После того как ожидаемое событие не произошло, Мхлакеле объяснил расхождение календарными различиями и заявил о переносе даты.

Некоторые последователи проповедника, как сообщалось ранее, настолько поверили в его первое предсказание, что продавали имущество и увольнялись с работы.

Новую дату пастор считает окончательной

Теперь Мхлакеле называет 12–13 октября окончательным сроком и вновь утверждает, что получил подтверждение своего прогноза через видения.