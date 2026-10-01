ИИ вместо ветеринара: глава РКФ предупредил об опасности самостоятельной диагностики собак

По словам кинолога, в эпоху стремительного развития технологий многие хозяева животных предпочитают обращаться к ИИ вместо ветеринаров. Однако такая практика крайне рискованна: нейросеть способна выявить отдельные симптомы, но для точного диагноза необходимы очный осмотр, сбор анамнеза и лабораторные исследования.

Голубев отметил, что искусственный интеллект не учитывает индивидуальные особенности собаки — возраст, историю болезни и сопутствующие факторы. Сопоставление симптомов с похожими случаями из базы данных может привести как к ложным выводам, так и к пропуску критически важных признаков заболевания.

Эксперт подчеркнул, что без профессиональных знаний для интерпретации результатов ИИ владелец рискует поставить ошибочный диагноз, что чревато неправильным лечением, ухудшением состояния и даже гибелью питомца. Кроме того, за рекомендации нейросети никто не несет ответственности. Голубев заключил, что ИИ стоит рассматривать лишь как вспомогательный инструмент, а полноценную диагностику и лечение должен проводить квалифицированный ветеринар.

Ранее биолог предупредил об опасности подмороженных грибов.