Ми-8 разбился под Воронежем

В Воронежской области разбился военный вертолет Ми-8

Общество

Военный вертолет Ми-8 разбился в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Машина упала в поле примерно в 80 километрах от Воронежа. На борту находились пилот, штурман и наводчик. Все трое погибли.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Официальной информации о происшествии также не поступало.

Ранее военный самолет Ту-154 потерпел крушение вскоре после взлета в районе села Красноярово в Амурской области.

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