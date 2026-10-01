Ми-8 разбился под Воронежем
В Воронежской области разбился военный вертолет Ми-8
Военный вертолет Ми-8 разбился в Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Машина упала в поле примерно в 80 километрах от Воронежа. На борту находились пилот, штурман и наводчик. Все трое погибли.
Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Официальной информации о происшествии также не поступало.
Ранее военный самолет Ту-154 потерпел крушение вскоре после взлета в районе села Красноярово в Амурской области.