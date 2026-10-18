Звонок от лжеведомства: как мошенники подменяют номера с помощью спецжелеза

ТАСС: СК предупредил о массовых звонках аферистов со спецжелеза через SIM-фермы

Общество

Главное военное следственное управление СК России выступило с экстренным предупреждением о новых технологических уловках телефонных аферистов. Преступники массово задействуют специальное оборудование — SIM-фермы, позволяющие одновременно использовать сотни SIM-карт и подменять входящие номера под официальные структуры. Ведомство призвало граждан мгновенно класть трубку при любых требованиях о переводах и напомнило: за вовлечение в диверсии и терроризм уголовная ответственность для подростков наступает уже с 14 лет. Детали схемы приводит агентство ТАСС.

SIM-фермы и массовый обзвон: как работают мошенники

Следователи СК раскрыли технические детали, которые позволяют злоумышленникам вводить жертв в заблуждение:

  • Технология подмены: с помощью спецоборудования (GSM-шлюзов и SIM-боксов) аферисты маскируют свои звонки под номера государственных ведомств и банков.
  • Массовые рассылки: оборудование позволяет генерировать тысячи звонков и СМС в минуту, автоматически обходя первичные блокировки операторов.
  • Правило защиты: при любом подозрении запрещено передавать персональные данные, реквизиты карт и SMS-коды. Разговор необходимо сразу прекратить и перезвонить по официальному номеру ведомства.

Уголовная ответственность с 14 лет

Отдельное внимание в СК обратили на попытки мошенников использовать граждан (включая несовершеннолетних) в качестве исполнителей диверсий или курьеров.

Ведомство напомнило, что базовый возраст уголовной ответственности в РФ составляет 16 лет, однако за тяжкие статьи — включая теракт, диверсию и умышленное уничтожение имущества — наказание наступает уже с 14 лет.

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