Звонок от лжеведомства: как мошенники подменяют номера с помощью спецжелеза

Главное военное следственное управление СК России выступило с экстренным предупреждением о новых технологических уловках телефонных аферистов. Преступники массово задействуют специальное оборудование — SIM-фермы, позволяющие одновременно использовать сотни SIM-карт и подменять входящие номера под официальные структуры. Ведомство призвало граждан мгновенно класть трубку при любых требованиях о переводах и напомнило: за вовлечение в диверсии и терроризм уголовная ответственность для подростков наступает уже с 14 лет. Детали схемы приводит агентство ТАСС.