Звонок от лжеведомства: как мошенники подменяют номера с помощью спецжелеза
ТАСС: СК предупредил о массовых звонках аферистов со спецжелеза через SIM-фермы
Главное военное следственное управление СК России выступило с экстренным предупреждением о новых технологических уловках телефонных аферистов. Преступники массово задействуют специальное оборудование — SIM-фермы, позволяющие одновременно использовать сотни SIM-карт и подменять входящие номера под официальные структуры. Ведомство призвало граждан мгновенно класть трубку при любых требованиях о переводах и напомнило: за вовлечение в диверсии и терроризм уголовная ответственность для подростков наступает уже с 14 лет. Детали схемы приводит агентство ТАСС.
SIM-фермы и массовый обзвон: как работают мошенники
Следователи СК раскрыли технические детали, которые позволяют злоумышленникам вводить жертв в заблуждение:
- Технология подмены: с помощью спецоборудования (GSM-шлюзов и SIM-боксов) аферисты маскируют свои звонки под номера государственных ведомств и банков.
- Массовые рассылки: оборудование позволяет генерировать тысячи звонков и СМС в минуту, автоматически обходя первичные блокировки операторов.
- Правило защиты: при любом подозрении запрещено передавать персональные данные, реквизиты карт и SMS-коды. Разговор необходимо сразу прекратить и перезвонить по официальному номеру ведомства.
Уголовная ответственность с 14 лет
Отдельное внимание в СК обратили на попытки мошенников использовать граждан (включая несовершеннолетних) в качестве исполнителей диверсий или курьеров.
Ведомство напомнило, что базовый возраст уголовной ответственности в РФ составляет 16 лет, однако за тяжкие статьи — включая теракт, диверсию и умышленное уничтожение имущества — наказание наступает уже с 14 лет.