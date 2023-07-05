С начала работы сайт «Стань мамой в Подмосковье» посетили восемь тысяч раз

В областном Минздраве рассказали о наиболее востребованных разделах сайта «Стань мамой в Подмосковье» . Портал работает с марта текущего года. С начала работы его посетили восемь тысяч раз.

На сайте представлена самая актуальная информация для женщин, которые планируют родить ребенка в Подмосковье. Здесь есть советы и рекомендации, данные о роддомах и перинатальных центрах, сведения о мерах поддержки.

В число самых популярных разделов сайта вошли страницы с информацией об учреждениях родовспоможения области и об условиях предоставления подарочного набора «Я родился в Подмосковье».