В решающем матче за выход на чемпионат мира Швеция сыграет с Польшей. Поляков в матче с Албанией выручили лидеры команды. По ходу матча пришлось отыгрываться — в первом тайме Арбер Ходжа открыл счет после ошибки защитника «Порту» Яна Беднарека. Во втором тайме нестареющий Роберт Левандовски сравнял головой, а Петр Зелиньски забил решающий мяч ударом из-за штрафной.

Украина ответила только одним голом — 20-летнего Виталия Пономаренко — и осталась без чемпионата мира в пятый раз подряд.

Сборная Швеции легко переиграла украинцев. Уже на 6-й минуте нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш открыл счет. После этого шведы отказались от владения мячом, но эффективно действовали на контратаках. Во втором тайме Дьокереш оформил хет-трик — сначала использовал длинный заброс от вратаря, а затем реализовал пенальти. Есть некоторая ирония, что Украину прибил венгр по происхождению — на фоне попыток киевского режима повлиять на выборы в Венгрии.

В рамках отбора к чемпионату мира 2026 года прошли полуфинальные квалификационные матчи. В Европе на четыре дополнительные путевки претендовали 16 команд, теперь их количество сократилось вдвое.

Находящаяся не в лучшем состоянии Италия все же смогла приблизиться к турниру в Америке. Тетракампеоны обыграли Северную Ирландию со счетом 2:0. Героем матча стал полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. На 56-й минуте красиво положил ударом с лета сам, а на 80-й ассистировал Мойзе Кину.

В финальной встрече Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной. Боснийцы проигрывали Уэльсу большую часть второго тайма после дальнего удара Дэниела Джеймса. Но на 86-й минуте команду спас 40-летний Эдин Джеко, ударом головой сравнявший счет.

Боснийцы выстояли в дополнительное время, а в серии пенальти накосячили валлийцы. Теперь Босния примет Италия у себя дома в Зенице.

Яркий перфоманс от косоваров

Продолжает борьбу за мундиаль сборная Косово. В ярком матче она обыграла команду Словакии — 4:3. При этом после первого тайма вели словаки (2:1), а у косоваров отличился бывший игрок «Рубина» Велдин Ходжа. После перерыва Косово забило три подряд, а Словакия лишь в самой концовке сократила счет до минимума.

В финале Косово сыграет с Турцией, что отсылает нас к средневековью, легендарной битве на Косовом поле. Турки скромно обыграли Румынию (1:0), но весь матч доминировали благодаря своим главным звездам. Арда Гюлер из «Реала» имел несколько моментов, а в начале второго тайма выдал голевой пас на Ферди Кадыоглу. Опасен был и Кенан Йылдыз из «Ювентуса» — во втором тайме его красивый удар пришелся в перекладину.

Легкая победа Дании

Дания разнесла Северную Макдонию — 4:0, хотя в первом тайме не могла толком подобраться к воротам соперника. После перерыва пошло: Миккель Дармсгор открыл счет, затем дубль оформил Густав Исаксен, а черту подвел Кристиан Нергор.

Шансы впервые за 20 лет сохраняет Чехия. Причем чехи горели ирландцам 0:2, но Патрик Шик и Ладислав Крейчи привели команду к ничьей в основное время, а в серии пенальти Матей Коварж отразил два удара ирландцев.

Решающий матч Чехия — Дания пройдет в Праге.

На дальних континентах

Также состоялись два интерконтинентальных стыка. Боливия одолела Суринам (2:1), а Ямайка — Новую Каледонию (1:0). За выход на мундиаль Ямайка сразится со сборной ДР Конго, за которую играет спартаковец Тео Бонгонда, а Боливии предстоит встреча со сборной Ирака.