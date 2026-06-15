«Ноль» не значит безвредно: врач рассказала, кому нельзя пить безалкогольное пиво

Безалкогольное пиво принято считать безопасной летней альтернативой. Однако гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила издание «Подмосковье сегодня»: для ряда категорий людей «нулевка» столь же вредна, как и обычное пиво.

Углекислота в составе напитка стимулирует выработку соляной кислоты, что грозит изжогой и раздражением слизистой. Людям с гастритом, язвой в стадии обострения и рефлюксной болезнью безалкогольное пиво противопоказано — хмель и газ замедляют заживление и провоцируют забросы кислоты в пищевод.

Кому нельзя совсем

Список противопоказаний длиннее, чем кажется. Под запретом напиток при хроническом панкреатите, целиакии и непереносимости глютена — ячмень в составе никуда не девается. Подросткам и беременным — тоже нельзя: следы спирта в «нулевке» присутствуют всегда.

Абсолютное противопоказание — лечение от алкогольной зависимости.

«Даже минимальные дозы этанола и сам факт имитации пивного ритуала способны спровоцировать срыв», — предупредила Кашух.

Скрытая гормональная история

Хмель и солод содержат фитоэстрогены — вещества, близкие по структуре к женским половым гормонам. Для здорового человека эпизодический бокал не опасен. Но мужчинам с гинекомастией или раком предстательной железы, а также женщинам с эндометриозом и миомой стоит проконсультироваться с врачом.

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