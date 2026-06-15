Главная ошибка лета: почему один крем важнее любой косметологической процедуры

Жара забирает влагу, а ультрафиолет ускоряет появление морщин и пигментации. Косметолог Инна Вербицкая рассказала «Подмосковью сегодня», как защитить кожу летом и какая процедура поможет освежить лицо без уколов и болезненного восстановления.

Главная угроза — не жара, а солнце

Летом кожа теряет влагу интенсивнее, но куда опаснее ультрафиолет. Без защиты он запускает процессы, которые со временем проявляются морщинами и пятнами.

Базовое правило — крем с химическими и физическими фильтрами SPF 50 каждый день. Дополнительно эксперт советует носить с собой увлажняющий мист-спрей, а вечером добавлять в уход сыворотку и крем по типу кожи.

Без уколов и реабилитации

Тем, кто хочет освежить лицо без инъекций, Вербицкая рекомендует аппаратную методику Fotona 4D. Процедура работает сразу с несколькими структурами лица: улучшает тон и качество кожи, снимает признаки отечности и дает лифтинг-эффект. При этом — без боли и периода восстановления.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».