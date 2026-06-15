Не только с картошкой: шеф-повар раскрыл четыре рецепта из первых грибов Подмосковья
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В лесах Подмосковья стартовал грибной сезон — в корзины грибников уже попадают лисички, подберезовики, подосиновики и первые белые. Шеф-повар Алексей Логинов поделился с изданием REGIONS четырьмя простыми рецептами, которые докажут: жарить с картошкой — далеко не единственный вариант.
Главное правило, которое Логинов озвучил до любого рецепта: брать только те грибы, в которых уверены на сто процентов.
«Никакое блюдо не стоит риска для здоровья», — подчеркнул шеф.
Лисички со сметаной и укропом
Лисички — один из самых беспроблемных лесных грибов: почти не бывают червивыми, не требуют долгой готовки и обладают ярким ароматом.
Ингредиенты:
- 500 г лисичек
- 1 луковица
- 200 г сметаны
- сливочное масло
- укроп, соль, перец
Лук обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавить промытые и обсушенные лисички. Готовить около 10 минут, пока не выпарится влага. Влить сметану, посолить, поперчить и потушить ещe 5–7 минут. Перед подачей — свежий укроп.
«Идеально сочетается с молодым картофелем или свежим хлебом», — советует Логинов.
Крем-суп из белых грибов
Белый гриб шеф называет «королем леса»: его вкус настолько насыщенный, что даже небольшого количества хватает, чтобы полностью преобразить блюдо.
Ингредиенты:
- 300 г белых грибов
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 200 мл сливок 20%
- 30 г сливочного масла
- соль, перец
Лук обжарить на масле, добавить нарезанные грибы и готовить 10 минут. Переложить в кастрюлю, добавить картофель и воду, варить до готовности. Пробить блендером, влить сливки и довести до кипения.
«Сверху — домашние гренки и пара ломтиков обжаренных грибов», — рекомендует повар.
Картофельная запеканка с подберезовиками
Подберезовики с их мягким, ненавязчивым вкусом шеф считает идеальными для сытных домашних блюд.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 400 г подберезовиков
- 1 луковица
- 150 г сыра
- 150 мл сливок
- соль, специи
Картофель нарезать тонкими кружочками. Грибы с луком обжарить. Выложить в форму слоями: картофель — грибы — картофель — грибы. Залить сливками, посыпать сыром и запекать 40 минут при 180 градусах.
Подосиновики с чесноком и тимьяном
Чем благороднее гриб, тем меньше ему нужно — убежден Логинов. Для подосиновиков достаточно минимума.
Ингредиенты:
- 500 г подосиновиков
- 2 зубчика чеснока
- веточка тимьяна
- сливочное масло, соль
Грибы нарезать крупными кусками, обжарить на сливочном масле до золотистой корочки. За несколько минут до готовности добавить чеснок и тимьян, посолить. Подавать как закуску или гарнир к мясу.
Важно помнить
Большинство лесных грибов требуют обязательной термической обработки. Шеф настаивает: хранить грибы без обработки несколько дней — плохая идея. Лучше готовить в день сбора.
Интересный факт: белый гриб — один из немногих, который не темнеет при разрезе. Именно это и дало ему второе название — «боровик». Кстати, сушеный белый гриб ароматнее свежего: при сушке концентрация летучих веществ, отвечающих за запах, значительно возрастает.