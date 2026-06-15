Не только с картошкой: шеф-повар раскрыл четыре рецепта из первых грибов Подмосковья

В лесах Подмосковья стартовал грибной сезон — в корзины грибников уже попадают лисички, подберезовики, подосиновики и первые белые. Шеф-повар Алексей Логинов поделился с изданием REGIONS четырьмя простыми рецептами, которые докажут: жарить с картошкой — далеко не единственный вариант.

Главное правило, которое Логинов озвучил до любого рецепта: брать только те грибы, в которых уверены на сто процентов.

«Никакое блюдо не стоит риска для здоровья», — подчеркнул шеф.

Лисички со сметаной и укропом

Лисички — один из самых беспроблемных лесных грибов: почти не бывают червивыми, не требуют долгой готовки и обладают ярким ароматом.

Ингредиенты:

500 г лисичек

1 луковица

200 г сметаны

сливочное масло

укроп, соль, перец

Лук обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавить промытые и обсушенные лисички. Готовить около 10 минут, пока не выпарится влага. Влить сметану, посолить, поперчить и потушить ещe 5–7 минут. Перед подачей — свежий укроп.

«Идеально сочетается с молодым картофелем или свежим хлебом», — советует Логинов.

Крем-суп из белых грибов

Белый гриб шеф называет «королем леса»: его вкус настолько насыщенный, что даже небольшого количества хватает, чтобы полностью преобразить блюдо.

Ингредиенты:

300 г белых грибов

3 картофелины

1 луковица

200 мл сливок 20%

30 г сливочного масла

соль, перец

Лук обжарить на масле, добавить нарезанные грибы и готовить 10 минут. Переложить в кастрюлю, добавить картофель и воду, варить до готовности. Пробить блендером, влить сливки и довести до кипения.

«Сверху — домашние гренки и пара ломтиков обжаренных грибов», — рекомендует повар.

Картофельная запеканка с подберезовиками

Подберезовики с их мягким, ненавязчивым вкусом шеф считает идеальными для сытных домашних блюд.

Ингредиенты:

500 г картофеля

400 г подберезовиков

1 луковица

150 г сыра

150 мл сливок

соль, специи

Картофель нарезать тонкими кружочками. Грибы с луком обжарить. Выложить в форму слоями: картофель — грибы — картофель — грибы. Залить сливками, посыпать сыром и запекать 40 минут при 180 градусах.

Подосиновики с чесноком и тимьяном

Чем благороднее гриб, тем меньше ему нужно — убежден Логинов. Для подосиновиков достаточно минимума.

Ингредиенты:

500 г подосиновиков

2 зубчика чеснока

веточка тимьяна

сливочное масло, соль

Грибы нарезать крупными кусками, обжарить на сливочном масле до золотистой корочки. За несколько минут до готовности добавить чеснок и тимьян, посолить. Подавать как закуску или гарнир к мясу.

Важно помнить

Большинство лесных грибов требуют обязательной термической обработки. Шеф настаивает: хранить грибы без обработки несколько дней — плохая идея. Лучше готовить в день сбора.

Интересный факт: белый гриб — один из немногих, который не темнеет при разрезе. Именно это и дало ему второе название — «боровик». Кстати, сушеный белый гриб ароматнее свежего: при сушке концентрация летучих веществ, отвечающих за запах, значительно возрастает.