Копить без стресса и срывов: финансовый эксперт раскрыл секрет закона Парето

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Новачук рассказал REGIONS , почему традиционные методы жесткой экономии часто приводят к срывам и как научиться копить деньги без психологического дискомфорта. Эксперт уверен, что залог долгосрочной финансовой безопасности кроется не в самоограничениях, а в правильной ментальной установке и применении принципа Парето.

Ловушка тотального отказа

Многие люди воспринимают накопления как насилие над собственной волей, ассоциируя этот процесс с чувством вины и постоянными запретами. По словам специалиста, такая стратегия, укоренившаяся в консервативные времена, обесценивает жизнь «здесь и сейчас». Человек вынужден ходить в старой одежде, отказывать детям и жить в режиме постоянного внутреннего прессинга. Ресурс самоконтроля неизбежно истощается, что рано или поздно приводит к эмоциональному взрыву и бесконтрольным тратам. Это классический закон дисбаланса, который сводит на нет все предыдущие усилия.

Экономия как заработок

Единственный способ сделать накопление устойчивой привычкой — сменить отношение к нему. Сэкономленные средства ничем не отличаются от заработанных, поэтому каждую удачную покупку или отказ от лишней траты следует воспринимать как личную победу и прибыль. Чтобы закрепить этот настрой, важно создать правильную информационную среду. Рассылки, реклама и окружение, склонное к хаотичному потреблению, постоянно провоцируют на расходы. Эксперт советует максимально оградиться от этого шума и общаться с единомышленниками, разделяющими ценности разумного потребления.

Перед каждой покупкой полезно задавать себе три контрольных вопроса:

Выгодна ли эта трата в среднесрочной или долгосрочной перспективе?

Каким действием является эта покупка для моего бюджета?

Чувствую ли я себя сейчас победителем или проигравшим?

Закон Парето и дофаминовая награда

Вознаграждать себя за финансовые успехи необходимо, но делать это нужно математически грамотно. Если сразу тратить все накопленное на поощрение, система рухнет. Новачук предлагает применять принцип Парето: 20% отложенной суммы можно направить на приятные покупки, а оставшиеся 80% — сохранить или инвестировать. Такой подход позволяет получать удовольствие от процесса, не подрывая капитал.

Ключевую роль играет психология победителя. Чем больше удается накопить, тем выше должно быть чувство гордости и осознание собственной компетентности. Если привязать концепцию бережливости к успешному образу себя, каждый шаг к цели будет вызывать естественный дофаминовый отклик. Психика начнет самостоятельно награждать за дисциплину, превращая скучную экономию в увлекательную игру.

Интересный факт

Принцип Парето, известный как правило 80/20, изначально не имел отношения к финансам. Итальянский экономист Вильфредо Парето сформулировал его в конце XIX века после наблюдения за распределением земельной собственности в Италии, где 20% населения владели 80% земли. Позже выяснилось, что это соотношение универсально для множества систем: от продуктивности сотрудников до продаж в ритейле. В личных финансах адаптация этого правила помогает избежать перфекционизма и создает гибкую систему, которая работает даже при наличии ошибок и соблазнов.