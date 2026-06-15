Лайфхак с летними овощами: зачем диетолог советует есть огурец перед едой

Накануне Дня свежих овощей, 16 июня, диетолог Елена Соломатина рассказала изданию «Подмосковье сегодня», почему огурцы, помидоры и баклажаны — не просто сезонная еда, а полноценный инструмент для здоровья.

Влага в огурце — структурированная: она легко проникает в клетки, делает мембраны пластичными и помогает тканям дольше оставаться молодыми. Калий выводит лишнюю жидкость, снижает давление и укрепляет сердечную мышцу. Магний снимает спазмы и расширяет сосуды. Хлорофилл очищает организм и обеспечивает лимфодренаж. А редкий элемент германий укрепляет сухожилия и клапаны сердца.

Лайфхак от эксперта: съесть огурец или другой низкокалорийный овощ перед основным приемом пищи — это снизит аппетит и не даст глюкозе резко подскочить.

Помидоры, морковь, баклажаны

У каждого овоща своя специализация. Ликопин в помидорах лучше усваивается при термической обработке с жирами и снижает риск рака простаты. Бета-каротин моркови защищает слизистые, кожу и глаза — особенно актуально летом. Баклажаны богаты антиоксидантами-полифенолами.

Кишечник управляет настроением

Клетчатка из овощей кормит полезные бактерии кишечника, которые вырабатывают дофамин — гормон мотивации. Если бактерий мало, организм начинает требовать сахар и фастфуд.

«Если нет еды для наших бактерий, на их место приходит условно-патогенная флора, которая командует мозгом: дай мне пирожок», — объяснила Соломатина.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».